Fibabanka kredi alacaklarını devretti
Fibabanka takibe düşmüş 79.2 milyon TL kredi alacağını Güven Varlık Yönetim'e devretti.
Fibabanka takibe düşmüş 79.2 milyon lira tutarındaki kredi alacağını tüm teminatlarıyla birlikte Güven Varlık Yönetim'e devretti. Reuters'da yer alan habere göre; dün akşam KAP'ta yapılan açıklamada alacakların ne tutara satıldığı belirtilmedi.
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