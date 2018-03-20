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Benzin fiyatlarına zam geldi

20.03.2018 - 16:54

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,84 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,78 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,80 liraya yükselecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 28 Şubat'ta 11 kuruş zam yapılmıştı. 


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