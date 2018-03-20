Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Kripto paralardan uzak durmalı" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek G20 Bakanlar Zirvesi’nin ardından, kişisel Twitter hesabından kripto paralarla ilgili paylaşımda bulundu. Şimşek'in yaptığı paylaşım şöyle:

"G20 Bakanlar zirvesinin ikinci ve son gününde birçok konunun yanında kripto para konusunu irdeledik.

Mesaj çok net: Kripto paralardan uzak durmalı.

Blockchain teknolojisi ise birçok alanda hizmet sunumunda devrim niteliğinde faydalı olabilir."

#G20 Bakanlar zirvesinin ikinci ve son gününde birçok konunun yanında kripto para konusunu irdeledik.



Mesaj çok net: Kripto paralardan uzak durmalı.#Blockchain teknolojisi ise birçok alanda hizmet sunumunda devrim niteliğinde faydalı olabilir.#Arjantin #BuenosAires pic.twitter.com/QgL7RjRy3b — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 20 Mart 2018

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