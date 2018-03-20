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"Kripto paralardan uzak durmalı"

20.03.2018 - 17:12 | Son Güncelleme :

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Kripto paralardan uzak durmalı" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek G20 Bakanlar Zirvesi’nin ardından, kişisel Twitter hesabından kripto paralarla ilgili paylaşımda bulundu. Şimşek'in yaptığı paylaşım şöyle:

"G20 Bakanlar zirvesinin ikinci ve son gününde birçok konunun yanında kripto para konusunu irdeledik.

Mesaj çok net: Kripto paralardan uzak durmalı.

Blockchain teknolojisi ise birçok alanda hizmet sunumunda devrim niteliğinde faydalı olabilir."

 


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