Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Kripto paralardan uzak durmalı" açıklamasında bulundu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek G20 Bakanlar Zirvesi’nin ardından, kişisel Twitter hesabından kripto paralarla ilgili paylaşımda bulundu. Şimşek'in yaptığı paylaşım şöyle:
"G20 Bakanlar zirvesinin ikinci ve son gününde birçok konunun yanında kripto para konusunu irdeledik.
Mesaj çok net: Kripto paralardan uzak durmalı.
Blockchain teknolojisi ise birçok alanda hizmet sunumunda devrim niteliğinde faydalı olabilir."
#G20 Bakanlar zirvesinin ikinci ve son gününde birçok konunun yanında kripto para konusunu irdeledik.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 20 Mart 2018
Mesaj çok net: Kripto paralardan uzak durmalı.#Blockchain teknolojisi ise birçok alanda hizmet sunumunda devrim niteliğinde faydalı olabilir.#Arjantin #BuenosAires pic.twitter.com/QgL7RjRy3b
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