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Toplam kredi stoku 2,2 trilyon lirayı aştı

20.03.2018 - 16:36

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, ocak sonu itibarıyla 2,2 trilyon lirayı aştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, ocak sonu itibarıyla 2 trilyon 219 milyar lira oldu. TBB Risk Merkezi Ocak 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Ocak 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 2 trilyon 219 milyar liraya yükseldi. 

Nakdi kredilerin 2 trilyon 106 milyar liralık bölümü bankalar, 49 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 34 milyar lirası finansman şirketleri ve 31 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. 

Tasfiye olunacak alacaklar ocak sonu itibarıyla 70 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 64,6 milyar lirası bankalara, 2,9 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,5 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1 milyar lirası da finansman şirketlerine ait olduğu görüldü. 

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler ocak sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1 milyar 683 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25'le ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 19) ile inşaat sektörü (yüzde 13) takip etti. 

Toptan ve perakende ticaret sektörü bir yıl içerisinde yüzde 25'le en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayiine sağlanan krediler ise son bir yılda yüzde 12 arttı. 

Ocak sonu itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör, yüzde 4,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3,6 ile imalat sektörü izledi.

BİREYSEL KREDİLER 537 MİLYAR LİRA 

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler ocak sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 537 milyar liraya yükseldi. 

Bireysel kredilerin yüzde 37'sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 39'unu diğer bireysel krediler oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti. 

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,8 milyon artarak 30 milyon kişiye ulaştı. Ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin lira oldu. Ocak ayında 105 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 105 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

BİREYSEL KREDİDE İSTANBUL ÖNDE 

Ocak 2018 dönemi itibarıyla İstanbul'da 186 milyar lira, Ankara'da 51 milyar lira ve İzmir'de 35 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 40 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il olarak kayıtlara geçti.

Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu. 


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