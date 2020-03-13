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Benzin fiyatına ikinci büyük indirim

13.03.2020 - 09:58 | Son Güncelleme :
Benzin fiyatına ikinci büyük indirim | Ekonomi Haberleri

Akaryakıt fiyatları petrole olan talebin düşmesiyle birlikte geriliyor. Benzin fiyatlarında bu geceden geçerli olmak üzere 51 kuruşluk indirim bekleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsle birlikte ticarette yavaşlama görülmeye başlandı. Petrol fiyatlarında düşüşe neden olan corona virüs nedeniyle OPEC toplantı gerçekleştirdi ve arz kısıntısına gidilmesi talep edildi. Ancak bu talebe ilişkin karar çıkmadı. Bunun aksine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretimlerini artırma kararı aldı. Böylece petrol 31 dolar seviyesine kadar geriledi.

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Tüm bunlar yaşanırken akaryakıt fiyatlarında da indirime gidildi. Geçtiğimiz günlerde benzin 60 kuruş, motorin de 56 kuruş gerilemişti.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'de değişiklik olmaması halinde yarından (14/03/2020) itibaren geçerli olmak üzere benzinde 51 kuruş indirim gerçekleşeceğini söyledi. Benzin İstanbul'da 5.98 lira seviyesinden 5.47 liraya düşecek.


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