Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum ( 13 Mart döviz fiyatları )

Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününe 6.30 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.31 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.07 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.28 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 6.30 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.2859 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.3215 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.41 itibarıyla 6.3180 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0917 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.0784 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.9399 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini yaşadığını, merkez bankalarının ise ekonomik aktiviteyi desteklemek için birbiri ardına adımlar attığını ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolarda 6.33 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 97.43 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1204 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.16 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.30 seviyesinde bulunuyor.

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