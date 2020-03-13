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Sanayi üretimi açıklandı

13.03.2020 - 10:01 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi ocak ayında yıllık yüzde 7.9 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı.


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