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Bankaların kredi hacmi arttı

02.08.2018 - 15:54
Bankaların kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 192 milyon lira artarak 2 trilyon 466 milyar 378 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Temmuz ile biten haftada 16 milyar 192 milyon lira arttı. AA'da yer alan habere göre; söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 450 milyar 186 milyon liradan 2 trilyon 466 milyar 378 milyon liraya ulaştı. 

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 721 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 248 milyar 18 milyon lira oldu. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 24 milyar 299 milyon liralık artış yaşandı.

Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 102 milyar 792 milyon liraya çıktı. 

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 27 Temmuz ile biten haftada 712 milyon lira artarak 421 milyar 520 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 201 milyar 178 milyon lirası konut, 7 milyar 157 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 184 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 577 milyon lira azalarak 382 milyar 969 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,3 artışla 95 milyar 621 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 863 milyon lirası taksitli, 51 milyar 759 milyon lirası taksitsiz oldu. 

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 27 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,7 artarak 21 milyar 642 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,1 yükselişle 460 milyar 615 milyon liradan 461 milyar 116 milyon liraya çıktı. 


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