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Euro Bölgesi'nde ÜFE arttı

02.08.2018 - 15:49
Euro Bölgesi'nde ÜFE arttı

Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; ÜFE, 2017’nin haziran ayına göre de yüzde 3,6 artış kaydetti.

Piyasalardaki aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,5’lik artış beklentisinin üzerinde gelen ÜFE, Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı.

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28 üyeli AB'de ise ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2017’nin haziran ayına göre de yüzde 4,4 yükseldi.

AB’de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 1,8 artış gösterdi.


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