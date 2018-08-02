‹ Önceki Haber Bankaların kredi hacmi arttı Bankaların kredi hacmi arttı Sonraki Haber › İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

02.08.2018 - 16:09 | Son Güncelleme :
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayısta bir önceki aya göre 3 milyar 887 milyon dolar azalarak 217 milyar 255 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde, Nisan 2018 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 420 milyon dolar artarken, yükümlülükler 2 milyar 467 milyon dolar azaldı.

AA'da yer alan habere göre; net döviz pozisyon açığı ise 217 milyar 255 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Nisan 2018'e göre 3 milyar 887 milyon dolar azaldı.

##$HABER_1448139$##

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 385 milyon dolar, 386 milyon dolar ve 655 milyon dolar artarken, sonuç olarak varlıklar 1 milyar 420 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 514 milyon dolar ve 605 milyon dolar azaldı. Bu dönemde ithalat borçları ise 652 milyon dolar artarken, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 467 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2018 dönemine göre 748 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 822 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 931 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler ise 884 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 96 milyar 882 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası 6 milyar 493 milyon dolar gerçekleşerek, Nisan 2018 dönemine göre 851 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 27 oldu. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Bankaların kredi hacmi arttı Bankaların kredi hacmi arttı Sonraki Haber › İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.543 Değişim: -2,74% Hacim : 7.214 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.153 02.08.2018 Yüksek 95.518
Açılış: 95.518
5,0877 Değişim: 0,38%
Düşük 5,0638 03.08.2018 Yüksek 5,0951
Açılış: 5,0682
5,8966 Değişim: 0,35%
Düşük 5,8682 03.08.2018 Yüksek 5,9103
Açılış: 5,8761
197,72 Değişim: 0,45%
Düşük 196,72 03.08.2018 Yüksek 198,07
Açılış: 196,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.