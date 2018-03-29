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Bankalar 8.4 milyar TL kâr etti

29.03.2018 - 15:12
Bankalar 8.4 milyar TL kâr etti

Bankaların Ocak-Şubat net kârı geçen yılın hafif altında kalarak 8.38 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün Ocak-Şubat döneminde net kârı geçen yılın aynı dönemin biraz altında gelerek 8.38 milyar TL oldu. Sektörün geçen yıl aynı dönemde net kârı 8.45 milyar lira olmuştu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Şubat dönemi verilerine göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Şubat sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.9 artışla 3.3 trilyon lira oldu.

Sektörün kredileri Şubat sonu itibarıyla ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 artışla 2.14 trilyon lira oldu. 


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