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Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi geriledi

29.03.2018 - 15:12
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 23 Mart haftası itibarıyla 88.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine  göre 16 Mart'ta 89.8 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 23  Mart itibarıyla 88.3 milyar dolara geriledi.

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Altın rezervleri 23 Mart itibarıyla 25.7 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 114 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB'nin altın rezervleri 16 Mart itibarıyla 25.1 milyar dolar, toplam rezerv 114.9 milyar dolar idi.  TCMB rezervleri son dönemde uygulanan likidite politikaları ve bankaların TL depo karşılığı döviz depo kullanım tercihleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Verilere göre TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.


Etiketler

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