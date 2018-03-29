Turkcell'in yönetiminde üç isim değişti

Turkcell yönetim kurulundan Mehmet Bostan, Jan Rudberg ve Erik Belfrage ayrıldı, yerine ortakların dün açıkladıkları isimler atandı.

Turkcell'in bugün yapılan genel kurul toplantısında Mehmet Bostan, Jan Rudberg ve Erik Belfrage yönetim kurulundan ayrıldı. Genel kurul sonrasında kaynakların verdiği bilgiye göre yerlerine Ingrid Stenmark, Tuvan Yalım ve Mustafa Kıral atandı.

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Turkcell'in ana ortakları dün yaptıkları açıklamada yönetim kuruluna üye olarak bu üç ismi aday belirlediklerini açıklamış ve seçilmeleri yönünde oy kullanacaklarını belirtmişleri.

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