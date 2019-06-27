‹ Önceki Haber Ford Avrupa'da bazı fabrikalarını kapatacak Ford Avrupa'da bazı fabrikalarını kapatacak Sonraki Haber › Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

27.06.2019 - 14:59
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyon 559 bin 682 lira azalarak 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Haziran ile biten haftada 14 milyon 559 bin 682 lira azalarak 2 trilyon 324 milyar 595 milyon 405 bin liradan 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,19 azalışla 1 trilyon 25 milyar 107 milyon 440 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 azalışla 1 trilyon 185 milyar 138 milyon 626 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 949 milyon dolar artarak 217 milyar 841 milyon dolara çıktı. Bunun 198 milyar 645 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 196 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

##$HABER_1455851$##

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 170 milyar 33 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 868 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 169 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 575 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,51 azalarak 366 milyar 43 milyon 376 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,74 azalarak 366 milyar 43 milyon 376 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,01 azalarak 137 milyar 271 milyon 572 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 169 milyar 32 milyon 530 bin lirası konut, 4 milyar 747 milyon 603 bin lirası taşıt ve 211 milyar 158 milyon 136 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 21 Haziran ile biten haftada 11 milyar 391 milyon 287 bin lira azalarak 2 trilyon 437 milyar 631 milyon 497 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,90 artış gösterdi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Ford Avrupa'da bazı fabrikalarını kapatacak Ford Avrupa'da bazı fabrikalarını kapatacak Sonraki Haber › Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.740 Değişim: 0,96% Hacim : 4.807 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 95.256 27.06.2019 Yüksek 95.990
Açılış: 95.256
5,7713 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7581 27.06.2019 Yüksek 5,7935
Açılış: 5,7722
6,5685 Değişim: 0,00%
Düşük 6,5616 27.06.2019 Yüksek 6,5989
Açılış: 6,5688
260,46 Değişim: -0,39%
Düşük 259,77 27.06.2019 Yüksek 262,03
Açılış: 261,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.