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Ford Avrupa'da bazı fabrikalarını kapatacak

27.06.2019 - 14:32
Ford Avrupa'da bazı fabrikalarını kapatacak | Ekonomi Haberleri

Ford Avrupa'da yeniden yapılanma kapsamında 12 bin kişiyi işten çıkaracak, bazı fabrikalarını kapatacak.

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, tekrar kâr etmeye başlamak için gelecek yılın sonuna kadar Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Düşük emisyonlu yeni nesil araçlar için şu ana kadar emsali görülmemiş miktarlarda yatırım yapması gereken küresel otomotiv sanayi, tüketici talebindeki gerileme nedeniyle maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

Reuters'in haberine göre; Avrupa'daki faaliyetlerini yeniden yapılanma kapsamında ticari, binek ve ithal araçlar olmak üzere üçe ayıracağını ve üçü Rusya'da olmak üzere beş fabrikayı kapatacağını açıkladı. Şirket ayrıca İspanya ve Almanya'daki fabrikalarında vardiya azaltacak.

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Ford, ticari araç alanında Avrupa'da kârlılığı ikiye katlamayı hedeflediğine dikkat çekerek, "Bu büyümeyi Volkswagen ile stratejik ortaklığımız, Türkiye'de Ford Otosan'daki ortaklığımız ve Rusya'da yeniden yapılandırılan... ortaklığımız destekleyecek" dedi.

Şirket Ocak ayında Avrupa'da yüzde 6 kâr marjı yakalamak için fabrikaların kapatılması ve zarar eden araçların üretiminin durdurulmasının da aralarında bulunduğu geniş çaplı önlemler alacağını açıklamıştı.


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