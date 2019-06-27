‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Sonraki Haber › M3 para arzı arttı M3 para arzı arttı

Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı

27.06.2019 - 15:04
Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 64,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 190,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 16,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında net 64,6 milyon dolarlık hisse senedi, 190,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

##$HABER_1455866$##

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 51,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 28 milyar 554,2 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 635,4 milyon dolardan 14 milyar 375 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 16,5 milyon dolarlık alışla 474,8 milyon dolardan 491,3 milyon dolara ulaştı. 


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Sonraki Haber › M3 para arzı arttı M3 para arzı arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.720 Değişim: 0,94% Hacim : 4.818 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 95.256 27.06.2019 Yüksek 95.990
Açılış: 95.256
5,7703 Değişim: -0,03%
Düşük 5,7581 27.06.2019 Yüksek 5,7935
Açılış: 5,7722
6,5691 Değişim: 0,00%
Düşük 6,5616 27.06.2019 Yüksek 6,5989
Açılış: 6,5688
260,46 Değişim: -0,39%
Düşük 259,77 27.06.2019 Yüksek 262,03
Açılış: 261,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.