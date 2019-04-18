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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

18.04.2019 - 14:59
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 505 milyon lira artarak 2 trilyon 531 milyar 529 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Nisan ile biten haftada 25 milyar 505 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 506 milyar 24 milyon liradan 2 trilyon 531 milyar 529 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 48 milyar 758 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 236 milyar 239 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Nisan ile biten haftada 1 milyar 510 milyon lira artarak 405 milyar 36 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 184 milyar 836 milyon lirası konut, 6 milyar 285 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 914 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 156 milyon artarak 394 milyar 668 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 artarak 103 milyar 36 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 165 milyon lirası taksitli, 58 milyar 658 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,62 artarak 107 milyar 364 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 73 milyar 785 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 60 milyon lira artarak 527 milyar 977 milyon liraya çıktı.


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