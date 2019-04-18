‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Sonraki Haber › Hisarcıklıoğlu: Perakende ekonominin yüzde 60'ı demek Hisarcıklıoğlu: Perakende ekonominin yüzde 60'ı demek

Yabancı yatırımcı 153 milyon dolarlık hisse senedi aldı

18.04.2019 - 15:06
Yabancı yatırımcı 153 milyon dolarlık hisse senedi aldı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 131,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 9,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Nisan haftasında net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 131,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

##$HABER_1454405$##

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 30 milyar 469,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 265,7 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 476 milyon dolardan 14 milyar 151,7 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 9,1 milyon dolarlık satışla 509,6 milyon dolardan 500,5 milyon dolara indi. 


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Sonraki Haber › Hisarcıklıoğlu: Perakende ekonominin yüzde 60'ı demek Hisarcıklıoğlu: Perakende ekonominin yüzde 60'ı demek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8022 Değişim: 1,21%
Düşük 5,7315 18.04.2019 Yüksek 5,8517
Açılış: 5,7331
6,5412 Değişim: 0,54%
Düşük 6,4872 18.04.2019 Yüksek 6,6060
Açılış: 6,5059
237,70 Değişim: 1,00%
Düşük 234,82 18.04.2019 Yüksek 240,03
Açılış: 235,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.