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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

18.04.2019 - 14:54
Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri, geçen hafta 503 milyon dolar artarak 97 milyar 809 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 276 milyon dolar artışla 76 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan ile biten haftada 76 milyar 679 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 227 milyon dolar artarak 20 milyar 627 milyon dolardan 20 milyar 854 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 503 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolardan 97 milyar 809 milyon dolara ulaştı.


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