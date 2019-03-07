Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 63 milyon lira artarak 2 trilyon 422 milyar 134 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Mart ile biten haftada 17 milyar 63 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 405 milyar 71 milyon liradan 2 trilyon 422 milyar 134 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 12 milyar 277 milyon lira çıktı. Söz konusu haftada yüzde 0,59 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 97 milyar 677 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 Mart ile biten haftada 29 milyon lira artarak 395 milyar 233 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 183 milyar 643 milyon lirası konut, 6 milyar 277 milyon lirası taşıt ve 205 milyar 312 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 781 milyon artarak 371 milyar 560 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artarak 101 milyar 709 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 778 milyon lirası taksitli, 59 milyar 931 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,4 artarak 103 milyar 990 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 70 milyar 73 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 808 milyon lira artarak 520 milyar 268 milyon liraya çıktı.