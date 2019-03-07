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Katar 12 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

07.03.2019 - 15:36
Katar 12 milyar dolarlık tahvil ihraç etti | Ekonomi Haberleri

Katar Maliye Bakanlığı farklı dilimler halinde 12 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Katar Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıl vadeli 2, 10 yıl vadeli 4 ve 30 yıl vadeli 6 milyar dolar dilimlerinden oluşmak üzere toplamda 12 milyar dolar tahvil ihraç edildi.

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Katar, 2 milyar dolar değerinde 90 baz puan getirili 5 yıllık dolara endeksli tahvil ihracı gerçekleştirirken, 4 milyar dolar değerinde 135 baz puan getirili 10 yıllık tahvil sattı. Katar 6 milyar değerinde de 175 baz puan getirili 30 yıllık tahvil ihraç etti.

Satış tutarı 12 milyar dolar olan tahvillere 40 milyar dolarlık talep geldiği belirtildi. 


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