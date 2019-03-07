‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri 7 ayın zirvesinde Merkez Bankası rezervleri 7 ayın zirvesinde Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Yabancı yatırımcı hisse senedi aldı

07.03.2019 - 15:19 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı hisse senedi aldı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 1 Mart haftasında net 198,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 50,9 milyon dolarlık DİBS ve 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında net 198,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 50,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

##$HABER_1453362$##

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 317,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 683,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 11,2 milyon dolardan 18 milyar 94,7 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 501,6 milyon dolardan 501,1 milyon dolara geriledi. 


‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri 7 ayın zirvesinde Merkez Bankası rezervleri 7 ayın zirvesinde Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.538 Değişim: -0,73% Hacim : 6.231 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.874 08.03.2019 Yüksek 102.464
Açılış: 102.337
5,4440 Değişim: -0,50%
Düşük 5,4303 09.03.2019 Yüksek 5,4887
Açılış: 5,47125
6,1180 Değişim: -0,15%
Düşük 6,1004 09.03.2019 Yüksek 6,1553
Açılış: 6,1272
227,55 Değişim: 0,61%
Düşük 225,49 08.03.2019 Yüksek 228,39
Açılış: 226,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.