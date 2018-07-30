Bankacılık sektörünün kârı açıklandı

Bankacılık sektörünün ilk yarıda net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14 artışla 28.9 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre sektörün toplam aktifleri Haziran sonunda geçen yıl aynı döneme göre yüzde 23.5 artışla 3.7 trilyon liraya ulaşırken, sözkonusu dönemde krediler de yüzde 22.6 artarak 2.35 trilyon lira oldu.

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Aralık 2017'de yüzde 2.95 olan takipteki kredi rasyosu da Haziran sonunda yüzde 3.02 olarak gerçekleşti.

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