"Kurda maksimum seviye 4.30 TL olmalı"

MÜSİAD Başkanı Kaan, "Kurda maksimum seviyenin 4,30 gibi olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük oluyor" şeklinde açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. "Kurda maksimum seviyenin 4,30 gibi olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük oluyor. Şu anki kurun iş dünyası için ihracat açısından çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz" şeklinde belirten Kaan, "Kuru, faizi artırmak için kullanıyorlar ama Merkez Bankası artık bunu gördü. Bundan sonra bu işlerin olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

MÜSİAD Başkanı Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile olan görüşmesini ise şöyle aktardı:"(Berat Albayrak ile görüşme) Merkez Bankası ya da dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli' dedik."

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"TİCARET SAVAŞININ BİZE FAYDASI OLACAK"

MÜSİAD Başkanı Kaan, "Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar." şeklinde değerlendirdi.