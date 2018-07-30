Fitch Türk bankalarını uyardı

Fitch, "Türk bankalarının kredi notlarının negatif görünümü birçok riski yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının geçen ay kredi notlarının düşürülmesine yol açan unsurların bankaların kredi notunu etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Fitch tarafından bugün yayımlanan raporda, "TL'nin değer kaybı, yükselen faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme bankaların performansı, varlık kalitesi ve sermayelendirilmesi, fonlaması ve likiditesi üzerinde önemli riskler yaratmaya devam ediyor" denildi.

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Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 20 Temmuz'da Türk bankalarının kredi notunu indirdi. Bankaların bazılarının not görünümü "negatif"te bulunuyor.

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