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"Bankacılık sektöründe yeni tedbirler alınmalı"

12.10.2017 - 06:53

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Bankacılık sektörünü krizler karşısında daha dirençli hale getirmek için yeni tedbirlerin hızla alınması gerekiyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Bankacılık sektörünü krizler karşısında daha dirençli hale getirmek için yeni tedbirlerin hızla alınması gerekiyor." dedi.

Dombrovskis, Brüksel'deki AB Komisyonu'nda "Bankacılık Birliği" hakkında basın toplantısı düzenledi.

AB'de istihdamı ve büyümeyi destekleyen bir finansal sistem için "eksiksiz" bir Bankacılık Birliği'nin şart olduğunu vurgulayan Dombrovskis, bankacılıkta riskleri paylaşmak ve azaltmak için alınacak tedbirler konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun 2018 yılına kadar uzlaşı sağlamaları çağrısında bulundu.

Dombrovskis, bankacılık sektörünü gelecekteki krizlere karşı daha dirençli hale getirmek üzere alınacak yeni tedbirlerin hızlandırılması gerektiğine dikkati çekerek, Avrupa'da daha entegre bir bankacılık sektörünün tüketicilere çok sayıda ve uygun fiyatlı finansal hizmet ortaya çıkaracağını ve büyümeye katkı sağlayacağını anlattı.

Bankacılık sektörünün belirli kısımlarında geriye dönüş olmayan kredi miktarının azaltılması gerektiğini dile getiren Dombrovskis, "AB üyesi ülkelerin kullandıkları bütün para birimlerinin sınır ötesi bankacılık işlem masraflarını düşürecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Finansal kriz sonrasında ortaya çıkan Bankacılık Birliği girişimi, AB'deki bankalar için tek bir denetim mekanizması, ortak yasal düzenleme, banka hesapları için ortak koruma ve ortak kurtarma mekanizmaları kurulmasını öngörüyor.


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