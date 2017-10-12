Temkinli duruş devam ediyor

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Hammond, "Birleşik Krallık, AB ile yürütülen müzakere sürecinde her türlü senaryoyu değerlendirecek. Hazır olmamızı sağlamak için paramızı zamana uygun şekilde harcayacağız" dedi.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen müzakere sürecinde her türlü senaryoyu değerlendireceğini belirterek, "Hazır olmamızı sağlamak için paramızı zamana uygun şekilde harcayacağız. Fakat gerektiğinden erken bir zamanda gösteri amacıyla harcamayacağız" dedi.

Hammond, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda konuştu.

Hammond, "Acil durum hazırlıkları ve katı bir gümrük sınırı için ayrılacak her bir sterlin, ulusal sağlık sistemimiz (NHS) için, sosyal bakım için, eğitim için ya da borcun azaltılması için harcayamayacağımız bir sterlin demek. İhtiyaç duyacağımız son ana kadar potansiyel olarak gereksiz harcama yapmak durumunda olduğumuzu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık’ın, AB ile yürütülen müzakere sürecinde her türlü senaryoyu değerlendireceğini belirten Hammond, "Hazır olacağız. Hazır olmamızı sağlamak için paramızı zamana uygun şekilde harcayacağız. Fakat gerektiğinden erken bir zamanda gösteri amacıyla harcamayacağız" dedi.

Hammond, Birleşik Krallık’ın önde gelen gazetelerinden The Times için kaleme aldığı makalede de, görevinin gerçekçi olmayı gerektirdiğini ifade ederek, hazinenin, harcamalarını gerektiği ve uygun olduğu zaman yapmasının doğru olacağını vurguladı.