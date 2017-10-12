ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti

EIA, bu yıl ve gelecek seneye yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurdu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) ekim ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu yayımlandı. Raporda, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham Petrol ün ortalama varil fiyatının bu yıl 52 dolar, gelecek sene 54 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.

Böylece, Brent tipi Petrol türünün fiyatı, EIA'nın eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre varil başına 2 dolar yukarı çekilmiş oldu.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham Petrol ünün de ortalama fiyatı ekim raporunda, bir önceki ayın raporuna göre, varil başına 0,5 dolar yukarı çekildi.

Raporda, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 49,5 dolar, gelecek sene 50,5 dolar seviyesinde bulunmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Fiyat revizyonlarıyla ilgili küresel petrol stoklarının azalmaya devam ettiğine dikkati çekilen raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisini sürdürdüğü de vurgulandı.

Raporda, söz konusu nedenlerden dolayı 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Brent türü petrolün varil fiyatının 4,25 dolar, WTI tipi petrolün varil fiyatının da 3,5 dolar arttığı bilgisine yer verildi.

BU YILA DAİR PETROL ÜRETİM TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA ayrıca, ABD'nin bu yıla dair ham petrol üretim tahmininin aşağı doğru revize edildiğini duyurdu. Buna göre, eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin bu yılki ham petrol üretimi günlük ortalama 9,3 milyon varil olarak tahmin edilirken, bu ayki raporda söz konusu üretim öngörüsünün günlük ortalama 9,2 milyon varile düşürüldüğü kaydedildi.

Gelecek seneye dair günlük ortalama ham petrol üretim beklentisinin ise 9,8 milyon varilden 9,9 milyon varile yükseltildiği bildirildi.

Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon, geçen ay ise günlük ortalama 9,3 milyon varil olmuştu.

KÜRESEL PETROL ÜRETİM ÖNGÖRÜLERİ REVİZE EDİLDİ

Küresel petrol üretimine ilişkin tahminini de revize eden EIA, dünya genelinde petrol üretimi öngörüsünü bu yıl ve gelecek sene için aşağı çekti. Buna göre, küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 98,3 milyon varil yerine 98 milyon varil, gelecek sene ise günlük ortalama 100,3 milyon varil yerine 100 milyon varil olması tahmininde bulunuldu.

EIA, bu yıl ve gelecek seneye dair küresel petrol tüketimi tahminlerini ise sabit tuttu. Böylece, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük ortalama 98,3 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 99,5 milyon varil olması öngörülüyor.