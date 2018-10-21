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Bakan Pekcan: Fırsatçıları tespit ettik

21.10.2018 - 11:52
Bakan Pekcan: Fırsatçıları tespit ettik | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bakanlık olarak tüm paydaşlarla beraber Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğinin altını çizerek, “Bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik” dedi.

Türkiye’de 61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 71 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), farklı bölgelerdeki delegeleriyle bir araya geldi.

Sarıyer’de bulunan bir otelde düzenlenen TİM Delegeler Çalıştayı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Ruhsar Pekcan, “İç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önlenmesi açısından denetimlerimize devam ediyoruz. Bu denetimleri, bu geçiş döneminde zorunlu bulduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatınca denetimlere son vereceğiz” dedi.


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