‘En İyi İşverenler Listesi’ne girdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan topluluklarından olan Koç Holding, dünyanın önde gelen yayınları arasında yer alan Forbes’un yayınladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde ilk 100’e Türkiye’den giren tek şirket oldu.

Araştırmada dünyanın 60 ülkesinde anket yapılan 430 bin çalışan, çalıştığı şirketteki iş ortamını ve işverenini değerlendirdi.

Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini çalışanlarına sunduğu imkânlar açısından inceleyen listede Koç Holding 94’üncü sırada yer aldı. Koç Topluluğu’nda mavi - beyaz yaka ayrımının ortadan kalktığını ifade eden Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, sayıları 100 bine yaklaşan çalışan topluluğu için dünyanın en iyi iş ortaklarıyla her kademeyi kapsayan şekilde eğitim ve gelişim programları hazırlandığı bilgisini verdi. Çakıroğlu, “Değişimi kucaklayan, yeniliğe ve işbirliğine açık, öğrenmeyi seven, hata yapmaktan korkmayan, risk alabilen, çevik ve girişimci bir kültüre ve çalışma arkadaşlarına ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayabilmek, küresel vizyonumuzu güçlendirmek ve geleceğin liderlerini hazırlamak hedefiyle tüm insan kaynakları süreçlerimizi yeniden tasarladık” dedi.