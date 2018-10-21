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"Hükümet derecelendirme kuruluşlarına rağmen devam edecek"

21.10.2018 - 11:59
"Hükümet derecelendirme kuruluşlarına rağmen devam edecek" | Ekonomi Haberleri

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, "Hükümet, derecelendirme kuruluşlarına, Avrupa Komisyonu üyelerine ve bazı iç anlayışsızlıklara rağmen devam edecek" şeklinde açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in İtalya'nın kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Hükümet, derecelendirme kuruluşlarına, Avrupa Komisyonu üyelerine ve bazı iç anlayışsızlıklara rağmen devam edecek." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini ülkenin kuzeyinde Como'ya bağlı Cernobbio bölgesinde, çiftçi derneği Coldiretti Forumu'ndaki konuşmasının öncesinde, Moody's'in İtalya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürmesi ve not görünümünü durağana çevirmesine ilişkin konuştu.

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Salvini, "Hükümet, derecelendirme kuruluşlarına, Avrupa Komisyonu üyelerine ve bazı iç anlayışsızlıklara rağmen devam edecek. İtalyanların problemlerine cevap vermek için buradayız, hükümeti tahrip etmek veya derecelendirme kuruluşlarının bizi korkutmaya çalışması için değil. (İtalya'nın 2019 bütçe taslağı) Bu, iyi bir bütçe ve sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın "sağlam" bir ülke olduğunun altını çizen Salvini, uzmanların durağan not görünümünün de istikrara işaret ettiğini vurguladı.

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