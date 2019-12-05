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Bakan Pekcan: Esnaf için yeni model geliyor

05.12.2019 - 11:29
Bakan Pekcan: Esnaf için yeni model geliyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk. Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık" şeklinde değerlendirdi.


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