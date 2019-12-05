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Bakan Varank: 23 bin 14 ilave istihdam oluşmasını öngörüyoruz

05.12.2019 - 11:53
Bakan Varank: 23 bin 14 ilave istihdam oluşmasını öngörüyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Ekim ayında 10,4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, 23 bin 14 ilave istihdam oluşmasını öngörüyoruz. Aynı ayda 5,5 milyar liralık yatırım, tamamlama vizesi aldı. Bu sayede 11 bin 378 ilave istihdam oluştu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekimde 10,4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, bu yatırımlar hayata geçirildiğinde 23 bin 14 kişiye istihdam sağlanacağını öngördüklerini bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle paylaştığı mesajında, ekimde yatırım teşviği verilen 5,5 milyar liralık 349 yatırımın tamamlama vizesi aldığını belirterek, 11 bin 378 vatandaşın bu firmalarda istihdam edildiğini kaydetti.

Aynı dönemde, 10,4 milyar liralık yatırım öngörülen 637 yeni teşvik belgesi düzenlendiğini ifade eden Varank, bu yatırımların gerçekleşmesiyle 23 bin 14 vatandaşın istihdam edilmesinin planlandığını vurguladı.

Varank, yeni teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 60'ının imalat, yüzde 22'sinin hizmetler, yüzde 14'ünün enerji, yüzde 3'ünün tarım, yüzde 1'inin de madencilik sektöründe faaliyet göstereceğini açıkladı. 


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