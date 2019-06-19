Bakan Pekcan açıkladı! 500 milyon dolarlık destek geliyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Döviz kredisi cinsinden Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik olarak 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatına yönelik 500 milyon dolarlık destek vereceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine katkı sağlayacak destekleri duyurdu. Bakan Pekcan şunları söyledi:

-Döviz kredisi cinsinden Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik olarak 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatına yönelik 500 milyon dolarlık destek vereceğiz.

-Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız.

-İvme finansman paketinin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak.