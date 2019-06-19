OPEC ve işbirliği yapan ülkeler bir araya gelecek | Emtia Haberleri

OPEC ve işbirliği yapan ülkeler 1-2 Temmuz tarihlerinde bir araya gelecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üye ülkelerin bakanlarıyla yapılacak sonraki toplantıyı 1 Temmuz'a erteleme konusunda anlaştı. OPEC'in internet sitesinde yer alan yeni tarihlere göre OPEC üyesi olmayan ancak OPEC ile işbirliği yapan ülkelerin toplantısı 2 Temmuz'da yapılacak.

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OPEC ve işbirliği yapan ülkeler başlangıçta 25-26 Haziran'da bir araya gelmeyi planlıyorlardı. OPEC ve bu ülkeler petrol üretim politikasını ele almak üzere önümüzdeki toplantıları için yeni tarih konusunda bir aydır görüşüyorlar.

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