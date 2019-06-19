Commerzbank Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor | Ekonomi Haberleri

Commerzbank, Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ayında faizleri düşürebileceğini tahmin ettiğini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Euro Bölgesi'nde enflasyonun çok düşük olduğunu ve gerektiği takdirde ECB'nin faizleri düşüreceği açıklamasını değerlendiren Commberzbank analistleri ECB'nin temmuz ayında faizleri düşürebileceğini tahmin ettiğini duyurdu.

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Commberzbank analistleri, Draghi'nin dün yaptığı açıklamalarla ilgili, ECB, iki hafta önceki toplantısından sonra, düşük enflasyon ve yükselen getirilerin olumsuz etkilerini tolere edemiyor diyerek değerlendirdiler.

ECB Haziran ayı toplantısında, faizleri en az 2020 yılının Temmuz ayına kadar sabit tutmayı amaçladığını duyurmuştu.