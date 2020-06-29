‹ Önceki Haber Bakan Varank: Gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz Bakan Varank: Gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz Sonraki Haber › Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

Bakan Pekcan: 10 yıl vadeli kredi kullandırılacak

29.06.2020 - 11:28 | Son Güncelleme :
Bakan Pekcan: 10 yıl vadeli kredi kullandırılacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Eximbank'tan ihracatçıya 10 yıl vadeli yeni bir kredi kullandırılacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın 26 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanlığının kontrgarantisiyle Dünya Bankası Grubu üyesi International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) anapara tutarının yüzde 50'sine garanti sağladığı 380 milyon avro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını ifade etti.

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'nin katılımlarıyla gerçekleşen 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor yüzde 2,83 civarında gerçekleştiğini belirten Pekcan, söz konusu fonun mevcut koşullarda benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını kaydetti.

Pekcan, küresel olarak içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda ihracatçılarımıza 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

##$HABER_1462930$##

"TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA İSE İKİNCİ İŞLEM"

Bakan Pekcan, yapılan işlemin özelliğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu kaynak, bankacılık sektörü açısından Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem. Dünyadaki benzer yapıdaki ilk işlemden daha az garanti oranına sahip olmasına rağmen, Türk Eximbank'ın sağladığı kaynakla hem 3 yıl daha uzun vadeye ulaşılmış hem de Kovid-19 salgınındaki piyasa koşullarında bankanın benzer vadelerde gerçekleştireceği bir tahvil ihracına göre yaklaşık 400 baz puan fiyat avantajı elde edilmiştir. Kredinin yapısı yaklaşık 3 ay süren müzakereler sonunda Dünya Bankasına ek olarak yapılandırılmış finansman ve yatırım bankacılığı alanlarında uzman toplam 19 uluslararası finansal kuruluş ile görüşülerek oluşturulmuştur."

"YÜZDE 70'İ KOBİ'LERE KULLANDIRILACAK"

Söz konusu kredinin tamamının Türk Eximbank'ın yeni sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirileceğini belirten Pekcan, "Kredinin yüzde 70'i KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılmasını hedefliyoruz. Kredinin en az yüzde 10'u da cinsiyet eşitliği prensibiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni 'Kadın Katılımı' tanımı kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılacak." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Dünya Bankasının 12 Haziran'da onayladığı azami 250 milyon avro tutarındaki garantiyle toplam 500 milyon avroluk finansman yaratılması çerçevesinde, Türk Eximbank'ın ilerleyen dönemde benzer yapıda 10 yıla kadar vadeli, uygun maliyetli, 120 milyon avro daha kaynak oluşturmasının da mümkün olacağını bildirdi.

Türk Eximbank'ın ihracatın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasını teminen Dünya Bankası gibi uluslar üstü kurumlarla iş birliğini artırarak uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak sağlama çabasına gelecek dönemde de devam etmeyi planladığını vurgulayan Pekcan, söz konusu kaynağın ihracatçılara hayırlı olması dileğinde bulundu.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
116.578 Değişim: 0,63% Hacim : 4.856 Mio.TL Son veri saati : 11:13
Düşük 116.335 30.06.2020 Yüksek 116.831
Açılış: 116.426
6,8550 Değişim: 0,00%
Düşük 6,8372 30.06.2020 Yüksek 6,8569
Açılış: 6,8547
7,6915 Değişim: -0,21%
Düşük 7,6807 30.06.2020 Yüksek 7,7159
Açılış: 7,7075
390,73 Değişim: 0,00%
Düşük 389,05 30.06.2020 Yüksek 391,05
Açılış: 390,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.