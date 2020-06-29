Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan ekonomik güven endeksiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah" şekinde değerlendirdi.

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