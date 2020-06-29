Bakan Varank: Gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artışla ilgili olarak, "Endeksin tüm alt kademelerinde güçlü canlanma var. Bu gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek

(Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artış) Endeksin tüm alt kademelerinde güçlü canlanma var. Bu gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz

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