Bakan Albayrak'tan vatandaşlara 'İmar Barışı' tavsiyesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı’ndan yararlanmalarını tavsiye etti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Vatandaşlarımızın, yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı’ndan yararlanmalarını tavsiye ediyorum.” dedi.