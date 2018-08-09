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Suudi Arabistan, Kanada varlıklarını satıyor

09.08.2018 - 06:00
Suudi Arabistan, Kanada varlıklarını satıyor

Financial Times`ın haberine göre Suudi Arabistan Kanada varlıklarını satmaya başlıyor.

Financial Times'ın ismini belirtmediği iki kaynağa dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan Merkez Bankası ve kamu fonları yurt dışı varlık yöneticilerine Kanada hisse senedi, tahvil ve nakit varlıklarını satma talimatı verdi.

Financial Times'a göre haberin dayandırıldığı iki kaynağın söz konusu talimatla ilgili doğrudan bilgisi bulunuyor.


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