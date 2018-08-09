ABD'den kritik temaslar sonrası açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin Washington'daki temaslarıyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada, Amerikalı Papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok meselenin ele alındığını bildirdi. Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığının ardından geçtiği Hazine Bakanlığında ABD'li heyet ile görüşmesi başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeye dair ikinci bir yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında, "Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamadan kısa süre önce görüşmelere dair ilk yazılı açıklamasını yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Washington'da temaslarını sürdüren 9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerindeki ilk görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

HAZİNE BAKANLIĞINDA GÖRÜŞME BAŞLADI

Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığının ardından Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine başladı.

Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyetinin Washington'daki ikinci durağı Hazine Bakanlığı oldu.

Sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığında Amerikalı yetkililerle yapılan ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Türk heyeti, Beyaz Saray'ın hemen yanında yer alan Hazine Bakanlığına gelerek buradaki görüşmelere başladı.