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Bakan Albayrak'tan ekonomide 'tek ses' vurgusu

23.07.2018 - 16:20 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak'tan ekonomide 'tek ses' vurgusu

Bakan Albayrak, bugün İstanbul'da bazı yazar, ekonomist ve bankacılarla bir araya gelirken; bir katılımcı "Albayrak, ekonomide tek sesliliğin önemini, ve Orta Vadeli Programın hazırlıklarından ve belki isminin değişebileceğinden bahsetti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya geldi, Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Reuters'in haberine göre; toplantıda yer alan bir katılımcı, "Albayrak toplantıya G20 değerlendirmeleriyle genel bir giriş yaptı. Yazar, ekonomist ve bankacı... 14-15 kişi katıldı. Albayrak daha çok bizim görüşlerimizi dinledi" dedi ve ekledi:

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"Ekonomiye ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede Albayrak, bakanlık sayısının azaltılması sonrası kurumlar arası koordinasyon artırılmasını sağlayacağını, ekonomide tek sesliliğin önemini, ve Orta Vadeli Programın hazırlıklarından ve belki isminin değişebileceğinden bahsetti" dedi.

Bankacı toplantıda Albayrak'ın para politikası hakkında bir yorum yapmadığını da belirtti.

İlgili toplantı bugün saat 13.00'de İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşti.


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