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Trump yine Amazon'u hedef aldı

23.07.2018 - 17:39
Trump yine Amazon'u hedef aldı

ABD Başkanı Trump, "Amazon Washington Post, 2 ay önce Yüksek Mahkeme'de internet vergi davasını kaybettiğinden beri bana karşı cephe aldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, e-ticaret devi Amazon ile şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un sahibi olduğu The Washington Post gazetesini eleştirmeye devam etti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amazon Washington Post, 2 ay önce Yüksek Mahkeme'de internet vergi davasını kaybettiğinden beri bana karşı cephe aldı. ABD Posta Ofisi'ne gerçek maliyetin çok küçük miktarına paketlerinin büyük bölümünü taşıtıp onu kendi kuryesi gibi kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Trump bugünkü paylaşımında, "Fikrimce, the Washington Post gazetesi Amazon için pahalı bir lobiciden başka bir şey değil (bir servet kaybediyor.) Birçok kişinin getirmek istediği antitröst iddialara karşı korunmak için mi kullanılıyor?" yorumunda bulundu.

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ABD Yüksek Mahkemesi, geçen ay, eyaletlerin internet üzerinden yapılan alışverişlerden (e-ticaret) satış vergisi toplayabileceğine karar vermişti.

Trump, nisan ayında yaptığı paylaşımda, ABD Posta Ofisi'ni, Amazon'un paketlerini taşıdığı için "kurye" olmakla nitelendirmiş ve Post Ofisi'nin büyük miktarda para kaybettiğini iddia etmişti.

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un 2013'te satın aldığı The Washington Post gazetesi, Trump'ı seçim kampanyası sırasında hedef almış ve Beyaz Saray'da göreve başlamasının ardından farklı politikalarını eleştirmeye devam etmişti.


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