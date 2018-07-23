‹ Önceki Haber Çin Yuanına müdahale beklentisi Çin Yuanına müdahale beklentisi Sonraki Haber › Bakan Albayrak'tan ekonomide 'tek ses' vurgusu Bakan Albayrak'tan ekonomide 'tek ses' vurgusu

Bankaların reytingleri için 'ılımlı' değerlendirme

23.07.2018 - 15:52 | Son Güncelleme :
Bankaların reytingleri için 'ılımlı' değerlendirme

Fitch, küresel bankacılık için, "Bankalar içerisinde halen 'negatif' görünüme sahip banka sayısının 'pozitif' görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın 'durağan' görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olması, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bankalar içerisinde halen "negatif" görünüme sahip banka sayısının "pozitif" görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın "durağan" görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olmasının, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geldiğini duyurdu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi reytingleri artırılan banka sayısının 26 ile notu düşürülen 21 bankanın üzerinde olduğu, bu durumun 2014'ün ilk yarısından bu yana ilk kez gerçekleştiği kaydedildi.

Küresel bankaların kredi notlarındaki genel artışta Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki not artışlarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi notları düşürülen bankaların ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney Amerika’daki gelişen piyasa ülkelerinde, Orta Doğu ve Afrika’da yer aldığı bildirildi.

##$HABER_1447837$##

Bu durumun ağırlıklı olarak gelişen piyasalarda devam eden negatif bankacılık trendinin bir yansıması olduğu vurgulanan açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi notları düşürülen toplam banka sayısının yarısından fazlasını Brezilya ve Bahreyn’deki bankaların oluşturduğu, bunun da söz konusu piyasalardaki zayıf faaliyet ortamı ve bankaların bağlı bulunduğu yabancı bankalar ya da otoriteler tarafından desteklenme becerisinin azalmasının bir yansıması olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen bankalar içerisinde "durağan" kredi notuna sahip olanların toplam içerisindeki oranının yaklaşık yüzde 80 seviyesinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısında "pozitif","negatif" ve "negatif izleme" görünümüne sahip bankalar arasında dengelenmenin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bankalar içerisinde halen "negatif" görünüme sahip banka sayısının "pozitif" görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın "durağan" görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olmasının, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geldiği kaydedildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Çin Yuanına müdahale beklentisi Çin Yuanına müdahale beklentisi Sonraki Haber › Bakan Albayrak'tan ekonomide 'tek ses' vurgusu Bakan Albayrak'tan ekonomide 'tek ses' vurgusu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.305 Değişim: 1,30% Hacim : 8.058 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.173 23.07.2018 Yüksek 96.036
Açılış: 94.173
4,7391 Değişim: -0,05%
Düşük 4,7354 24.07.2018 Yüksek 4,7433
Açılış: 4,74145
5,5434 Değişim: 0,02%
Düşük 5,5385 24.07.2018 Yüksek 5,5481
Açılış: 5,54255
186,67 Değişim: 0,06%
Düşük 186,46 24.07.2018 Yüksek 186,80
Açılış: 186,56
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.