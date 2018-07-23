Bankaların reytingleri için 'ılımlı' değerlendirme

Fitch, küresel bankacılık için, "Bankalar içerisinde halen 'negatif' görünüme sahip banka sayısının 'pozitif' görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın 'durağan' görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olması, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bankalar içerisinde halen "negatif" görünüme sahip banka sayısının "pozitif" görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın "durağan" görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olmasının, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geldiğini duyurdu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi reytingleri artırılan banka sayısının 26 ile notu düşürülen 21 bankanın üzerinde olduğu, bu durumun 2014'ün ilk yarısından bu yana ilk kez gerçekleştiği kaydedildi.

Küresel bankaların kredi notlarındaki genel artışta Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki not artışlarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi notları düşürülen bankaların ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney Amerika’daki gelişen piyasa ülkelerinde, Orta Doğu ve Afrika’da yer aldığı bildirildi.

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Bu durumun ağırlıklı olarak gelişen piyasalarda devam eden negatif bankacılık trendinin bir yansıması olduğu vurgulanan açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi notları düşürülen toplam banka sayısının yarısından fazlasını Brezilya ve Bahreyn’deki bankaların oluşturduğu, bunun da söz konusu piyasalardaki zayıf faaliyet ortamı ve bankaların bağlı bulunduğu yabancı bankalar ya da otoriteler tarafından desteklenme becerisinin azalmasının bir yansıması olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen bankalar içerisinde "durağan" kredi notuna sahip olanların toplam içerisindeki oranının yaklaşık yüzde 80 seviyesinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısında "pozitif","negatif" ve "negatif izleme" görünümüne sahip bankalar arasında dengelenmenin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bankalar içerisinde halen "negatif" görünüme sahip banka sayısının "pozitif" görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın "durağan" görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olmasının, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geldiği kaydedildi.

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