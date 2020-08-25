Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak; "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklanan ekonomik verileri değerlendirerek; "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ." şeklinde belirtti.

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