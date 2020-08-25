‹ Önceki Haber Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Almanya'nın bütçe açığı 51.6 milyar Euro oldu

25.08.2020 - 11:43
Almanya'nın bütçe açığı 51.6 milyar Euro oldu | Ekonomi Haberleri

Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan “bütçe açığı” yılın ilk yarısında 51,6 Euro oldu.

 

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu gelirleri açığı 51,6 milyar Euro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3,2’sine denk geldi. 2019’nun ilk yarısında 46,5 milyar Euro bütçe fazlası kayıtlara geçmişti.

Kamu gelirleri, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 766,7 milyar Euro, giderleri yüzde 9,3 artışla 818,3 milyar Euro olarak kaydedildi. Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 51,6 milyar Euro olarak gerçekleşti. 27,1 milyar Euro ile en fazla bütçe açığı federal devletin oldu.

##$HABER_1463918$##

Kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalış göstermesi dikkati çekti.

Almanya’da 8 yıldır art arda bütçe fazlasının ardından bu yıl Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz nedeniyle bütçe açığı bekleniyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl bütçe açığının vergi gelirlerinin düşmesi, kısa çalışma ödenekleri gibi harcamaların artmasıyla GSYH’nin yüzde 7 seviyesinde olacağı tahmininde bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.092 Değişim: -1,47% Hacim : 17.713 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.083 25.08.2020 Yüksek 1.118
Açılış: 1.114
7,3927 Değişim: 0,03%
Düşük 7,3684 26.08.2020 Yüksek 7,3970
Açılış: 7,3902
8,7503 Değişim: 0,04%
Düşük 8,7115 26.08.2020 Yüksek 8,7663
Açılış: 8,7466
458,28 Değişim: -0,04%
Düşük 456,80 26.08.2020 Yüksek 458,68
Açılış: 458,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.