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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 25 Ağustos altın fiyatları

25.08.2020 - 11:47
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 25 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını 3.080 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki artışa karşılık altının ons fiyatındaki düşüşle yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 457,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 459,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.080 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.933 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

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Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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