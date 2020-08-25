‹ Önceki Haber "Ons altında 1930 dolar seviyesi belirleyici olacak" "Ons altında 1930 dolar seviyesi belirleyici olacak" Sonraki Haber › Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Almanya ekonomisi yüzde 9.7 küçüldü

25.08.2020 - 10:49 | Son Güncelleme :
Almanya ekonomisi yüzde 9.7 küçüldü | Ekonomi Haberleri

Almanya Federal İstatistik Ofisi, Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hane halkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daraldığını bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 9,7 azaldı. Böylece Destatis, 30 Temmuz'da öncü verilerle açıkladığı yüzde 10,1 küçülme oranını yüzde 9,7’ye revize etmiş oldu.

Destatis, revizeye rağmen, Alman ekonomisinde söz konusu daralmanın 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olduğunu belirterek, Alman ekonomisi için çeyreklik GSYH hesaplamalarının başladığı 1970'den bu yana en büyük düşüş olduğunu kaydetti. Alman ekonomisi 2009’un birinci çeyreğinde yüzde 4,7 daralmıştı. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkenin GSYH’si yüzde 11,3 küçüldü.

İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte daralmasının ana sebebi olarak zayıflayan hane halkı tüketimin harcamalarını, düşen ihracatı, ve makine ve teçhizat gibi sabit yatırımların payında ciddi bir gerilemeyi gösterdi. Hane halkı tüketimi ikinci çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,9 ve makine ve teçhizat yatırımları yüzde 19,6 azaldı.

##$HABER_1463905$##

Nisan-Haziran döneminde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat yüzde 20,3, ithalat yüzde 16 düşerken, net ticaret Alman ekonomisinin genişlemesinden 3,4 puanı eksiltti.

Kamu harcamaları Kovid-19 salgınında kurtarma paketlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 1,5 artarken, Alman ekonomisinde normalde tutarlı bir büyüme faktörü olan inşaatta sabit sermaye oluşumu yüzde 4,2 düşüş gösterdi. Kamu harcamalarındaki artışın GSYH’de daha fazla daralmayı önledi.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 küçülmüştü.

Destatis, Almanya'da toplam istihdamın bu yılın ikinci çeyreğinde 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 düşüşle (574 bin kişi artarak) yaklaşık 44,7 milyon kişiye gerilediğini belirtti.

İstatistik ofisi, toplam istihdamda en son düşünün 2010’un ilk çeyreğinde görüldüğünü hatırlatarak, Kovid-19 salgınının yılın ikinci çeyreğinde iş gücü piyasasını etkilemeye başladığını belirtti.

Destatis, istihdam istatistiği hesaplamasında, kısa süreli çalışanların işsizden ziyade çalışan kişiler olarak sayıldığını da kaydetti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN DERİN RESESYON

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.

Hükümet, bu yıl GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle bu yıl GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını öngörüyor. Hükümet, GSYH’nın gelecek yılda ise 5,2 genişlemesini bekliyor.

Alman hükümetinin gelecek ay 2020 için büyüme ve vergi gelirlerine yönelik tahminlerini güncellemesi bekleniyor.

“NİHAYET EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI”

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekte GSYH’ye dair raporun Kovid-19 krizinin tüm boyutlarıyla şiddetini gösterdiğini belirterek, “İyi olan şey, nihayet en kötüsü geride kaldı.” ifadesini kullandı.

Brzeski, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte şimdiye kadarki en iyi üç aylık performanslarından birini göstereceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüm ekonomik faaliyet göstergeleri yaz aylarında sürekli bir artışa işaret ediyor.Bununla birlikte, krizin yapısal etkisi de su yüzüne çıkıyor ve bu daha fazla büyümeyi sınırlıyor. Alman hükümetinin kısa süreli çalışma programlarını 12 aydan 24 aya uzatmasını tartışması, hükümetin krizin sonuçlarını mümkün olduğu kadar uzun süre telafi etme kararlılığını göstermekle kalmayıp, aynı zamanda krizden çıkmanın ve aynı zamanda krize karşı alınan önlemlerin sonlandırmanın ne kadar zor olacağını da göstermektedir. Krizin döngüsel ve yapısal etkilerini ayrıştırmak giderek daha zor hale gelecektir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.109 Değişim: 0,00% Hacim : 15.132 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 27.08.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3403 Değişim: -0,23%
Düşük 7,3321 28.08.2020 Yüksek 7,3685
Açılış: 7,3571
8,6899 Değişim: -0,13%
Düşük 8,6699 28.08.2020 Yüksek 8,7199
Açılış: 8,7011
455,31 Değişim: -0,13%
Düşük 454,97 28.08.2020 Yüksek 457,23
Açılış: 455,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.