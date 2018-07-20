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Bakan Albayrak ilk yurt dışı ziyaretine çıkıyor

20.07.2018 - 09:25 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak ilk yurt dışı ziyaretine çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte ilk yurtdışı ziyaretini G-20 toplantıları için Arjantin’e yapıyor. Bakan Albayrak, öncesinde de Turkcell’in CFO’su Bülent Aksu’yu bakanlığa transfer etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 21-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısı için bugün Buenos Aires’e gidecek. 

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Hürriyet' ten Neşe Karanfil' in haberine göre; Toplantıya G-20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri katılacak.

Zirveye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak. Yayınlanan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) G-20 değerlendirme raporunda, zirvenin gündemine ilişkin ipuçları yer aldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarının yükselen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışına neden olması nedeniyle doların güçlendiğine işaret edilen raporda, “Yükselen piyasa ekonomileri, sıkılaşan finansal koşullar ve bazı durumlarda kendine özgü zorluklarla karşı karşıyalar” değerlendirmesi yapıldı.

Zirvede İran’a yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.


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